Foto: Guardia Civil

Как отмечают испанские СМИ, 40-летний гражданин Латвии был задержан испанскими властями в аэропорту Малаги.

В ходе проверки багажа сотрудники Гражданской гвардии Испании обнаружили в чемодане латвийца 13 кг гашиша. Наркотики были расфасованы в 14 вакуумных упаковках.

Также было установлено, что мужчина собирался отправиться в Манчестер (Великобритания). Он задержан и против него начат уголовный процесс.

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