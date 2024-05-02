Как отмечают испанские СМИ, 40-летний гражданин Латвии был задержан испанскими властями в аэропорту Малаги.

В ходе проверки багажа сотрудники Гражданской гвардии Испании обнаружили в чемодане латвийца 13 кг гашиша. Наркотики были расфасованы в 14 вакуумных упаковках.

Также было установлено, что мужчина собирался отправиться в Манчестер (Великобритания). Он задержан и против него начат уголовный процесс.