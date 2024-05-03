В четверг, 2 мая, в Гренес Олайнского края в результате ДТП погиб человек, сообщили агентству LETA в Государственной полиции.
В четверг в Гренес столкнулись автомобили VW Caravelle и Renault Captur.
В результате аварии пострадали три человека, один погиб. Государственная полиция расследует обстоятельства аварии.
Всего в четверг зарегистрировано 140 дорожно-транспортных происшествий, в авариях пострадали 15 человек и один погиб.
Составлено 658 протоколов об административных нарушениях, в том числе 269 за превышение скорости и два за агрессивное вождение.
За вождение в нетрезвом состоянии возбуждено одно административное и четыре уголовных дела.
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