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В четверг, 2 мая, в Гренес Олайнского края в результате ДТП погиб человек, сообщили агентству LETA в Государственной полиции.

В четверг в Гренес столкнулись автомобили VW Caravelle и Renault Captur.

В результате аварии пострадали три человека, один погиб. Государственная полиция расследует обстоятельства аварии.

Всего в четверг зарегистрировано 140 дорожно-транспортных происшествий, в авариях пострадали 15 человек и один погиб.

Составлено 658 протоколов об административных нарушениях, в том числе 269 за превышение скорости и два за агрессивное вождение.

За вождение в нетрезвом состоянии возбуждено одно административное и четыре уголовных дела.

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