В среду, 1 мая, сотрудники Госполиции в Лиепае заметили автомобиль марки Audi, водитель которого ехал быстро и агрессивно. Стражи порядка начали погоню, в результате которой автомобиль был остановлен. Поездка завершилась для мужчины семью административными нарушениями и одним уголовным процессом, сообщили порталу Delfi в Госполиции.

1 мая, около 22:30, во время патрулирования улицы Флотес в Лиепае внимание сотрудников Госполиции привлек автомобиль Audi, водитель которого быстро и агрессивно ехал по улице Оскара Калпака. Стражи порядка приняли решение остановить транспортное средство и включили световые и звуковые сигналы служебного автомобиля. Полицейские дали водителю указание остановиться, однако он прибавил скорость и проигнорировал требования стражей порядка.

Водитель Audi существенно превысил разрешенную скорость движения, достигнув скорости в 136 км/ч, а также нарушил несколько правил дорожного движения. Он обогнал другое транспортное средство на железнодорожном переезде, пересек трамвайные рельсы в непредусмотренном для этого месте, обогнал идущее впереди транспортное средство и пересек горизонтальную разметку дороги "сплошная линия".

Мужчина остановил автомобиль на улице Ригас, стражи порядка констатировали, что он находился в состоянии алкогольного опьянения. В ходе проверки концентрации алкоголя на выдохе выяснилось, что в организме мужчины было 2,29 промилле алкоголя. Его доставили в полицейский участок, где он вел себя агрессивно и игнорировал требования стражей порядка, а также пытался напасть на сотрудника полиции. Мужчина матерился и не реагировал на требования прекратить такое поведение.

В отношении мужчины были начаты процессы об административных правонарушениях за обгон транспортного средства на железнодорожном переезде, пересечение трамвайных рельс в непредусмотренном для этого месте, превышение разрешенной скорости движения, пересечение сплошной дорожной разметки, невыполнение законных требований должностного лица и неподчинение лицу, которое уполномочено проверять документы водителя транспортного средства, игнорирование повторного требования остановить транспортное средство. В свою очередь, за вождение в нетрезвом виде в отношении мужчины начат уголовный процесс. Поездка закончилась для него штрафом в 2000 евро и лишением водительских прав.

Госполиция напоминает, что употребление алкоголя и вождение автомобиля несовместимы - такое поведение ставит под угрозу безопасность и водителя, и окружающих. Стражи порядка призывают жителей быть ответственными и не допускать, чтобы друзья, родственники и знакомые садились за руль транспортного средства в состоянии алкогольного опьянения.

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