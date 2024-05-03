Госполиция 2 мая задержала подозреваемого в нападении на латвийского музыканта Хорена Сталбе. Днем позже суд выдал санкцию на его арест.

По данным Госполиции, мужчина 2003 г.р. подозревается в нападении, которое произошло 13 апреля на одной из автозаправок Добеле. Известно, что задержанный ранее попадал в поле зрения правоохранительных органов за имущественные преступления, а таже за действия, направленные против здоровья лица.

Задержанный, а затем взятый под стражу мужчина подозревается в нанесении телесных повреждений средней тяжести. За это преступление законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 3 лет, либо полицейский надзор, либо общественные работы, либо денежный штраф.

Солист группы Riga Reggae в интервью журналу Privātā Dzīve сообщил, что в результате нападения он получил переломы ноги и носа, ушиб лба, серьезное сотрясение мозга и вывих шейных позвонков. Сталбе приехал в Добеле 12 апреля вместе со своим коллегой Кристапсом Струбергсом.

После мероприятия он вместе со Струбергсом отправился на местную заправку за горячими бутербродами. После того, как музыканты сделали заказ, на АЗС пришло несколько "не очень гостеприимных" парней, сообщает журнал. Они стали грубо обзывать девушку, которая готовила бутерброды. Музыканты попросили незнакомцев вести себя вежливо, пока агрессоры не напали на Сталбе сзади.

Сам Сталбе, по его словам, на тот момент изучал другие товары. На Струбергса незнакомцы не напали, а сразу же убежали.

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