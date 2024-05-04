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В пятницу, 3 мая, в Талсинском крае съехал в кювет и перевернулся автомобиль, в котором находились три человека, сообщили агентству LETA в Государственной пожарно-спасательной службе.

В 22:59 спасатели прибыли на место происшествия в Ивской волости. Два человека из перевернувшегося автомобиля выбрались самостоятельно, а одного пришлось освобождать при помощи гидравлических инструментов. Все трое были переданы сотрудникам скорой медицинской помощи.

Как сообщили в отделе по общественным связям Государственной полиции, за минувшие сутки в Латвии зарегистрировано 163 дорожно-транспортных происшествия, в 16 авариях пострадали 19 человек. Среди пострадавших - три велосипедиста и один водитель электроскутера.

11 водителей в пятницу задержаны за вождение в состоянии алкогольного опьянения, один - в состоянии наркотического опьянения. У всех водителей концентрация алкоголя превышала 1,5 промилле, поэтому они понесут уголовную ответственность.

В целом за прошедшие сутки полиция зарегистрировала 489 нарушений правил дорожного движения, в том числе 199 случая превышения скорости и два случая агрессивного вождения.

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