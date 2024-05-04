Небольшой самолет в субботу вечером совершил аварийную посадку на Таллиннском шоссе недалеко от Адажи, подтвердил агентству LETA руководитель оперативного отдела Агентства гражданской авиации Айвис Винцевс.

После приземления самолет остановился на обочине Таллиннского шоссе в нескольких сотнях метров за Адажским виадуком в сторону Риги.

Винцевс подтвердил агентству LETA, что самолет гражданской авиации совершил вынужденную посадку недалеко от Адажи, приземлившись на шоссе. В самолете находились два человека, но никто из них не пострадал.

При посадке самолета пострадала дорожная инфраструктура. Расследованием происшествия займутся сотрудники Бюро по расследованию транспортных несчастных случаев и инцидентов, которые выехали на место происшествия.

Первоначальная информация указывает на то, что у самолета могли возникнуть проблемы с двигателем.

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