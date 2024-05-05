Самолет, совершфивший 4 мая вынужденную посадку на Таллиннском шоссе недалеко от Адажи, пилотировал инструктор, летевший частным рейсом с пассажиром, выяснило агентство LETA.

Как сообщалось, в субботу вечером на Таллиннском шоссе недалеко от Адажи совершил вынужденную посадку небольшой самолет. В самолете находились два человека, никто из них не пострадал.

На видео очевидца можно рассмотреть, что самолет приземляется на Таллиннское шоссе, летя со стороны Риги. Приземляясь, самолет вписывается в поток автомобилей, но задевает левым крылом дорожный знак посередине дороги. Это меняет траекторию самолета, заставляя его выехать на встречную полосу, успешно избежав столкновения с автомобилями.

Как пояснил агентству LETA главный летный инструктор летной школы "Eriva" Юрис Игнатовичс, в любой пилотной школе есть два типа полетов - тренировочные и арендные, на которых могут находиться бывшие студенты, инструкторы или любое лицо, имеющее лицензию пилота. По определенной процедуре этих людей проверяют перед полетом.

Игнатовичс отметил, что во время инцидента на Таллинском шоссе самолетом управлял опытный инструктор, что, по его словам, сыграло большую роль в том, что все закончилось благополучно и все остались живы. В настоящее время школа ожидает результатов расследования, которые, вероятно, будут готовы в течение двух недель. С самим инструктором пока не разговаривали, так как он, скорее всего, все еще в шоке.

"Это классифицируется как несчастный случай, то есть когда люди получают ранения или самолет поврежден. В этом случае имеет место структурное повреждение там, где крыло самолета задело дорожный знак. Никаких происшествий пока не было, ничего ни разу не ломалось, наша школа работает с 2007 года. Был еще один серьезный инцидент, но возникла проблема с системой управления, и пилот без повреждений посадил самолет на лугу Спилве", - рассказал Игнатовичс.

Он добавил, что пилотная школа готова к таким ситуациям, они серьезно обсуждаются и преподаются.

В летной школе Eriva есть еще один такой же самолет, на котором можно летать, так что какое-то время придется им пользоваться, и это не будет большой проблемой. В настоящее время начался летний сезон полетов, в результате чего у этого самолета будет повышенная загрузка, сообщил главный летный инструктор школы.

По предварительной информации, самолет совершил вынужденную посадку на трассе из-за проблем с работой двигателя, сообщил руководитель оперативного отдела Агентства гражданской авиации (САА) Айвис Винцевс. Он заявил, что перед вынужденной посадкой пилот уведомил AS "Latvijas Gaisa satiksme" о проблемах, но времени, вероятно, было слишком мало, чтобы остановить движение на трассе.

"Технические проблемы возникли на высоте около 500 метров, и время для остановки движения было слишком коротким. Пилот пытался долететь до аэродрома в Адажи, но ему не хватило высоты, чтобы там успешно приземлиться", - пояснил Винцевс.

Он упомянул, что аналогичный случай был в 2022 году в Цесисском крае, когда самолет был вынужден совершить вынужденную посадку на шоссе из-за погодных условий. Однако в том случае движение на дороге было не таким плотным, как на Таллиннском шоссе.

Винцевс признал, что последствия произошедшего могли быть разными, учитывая, что шоссе интенсивно используется и по ней проезжает много автомобилей. Он призывает не спекулировать на тему того, что могло произойти, ведь единственным последствием катастрофы фактически является только поврежденный самолет.

Расследование и экспертизу происшествия проведет Управление по расследованию транспортных происшествий.

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