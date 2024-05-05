Днем в воскресенье, 5 мая, в здании "Еlemental Business Centre", расположенном в рижском микрорайоне Сканстес, произошло задымление, сообщают очевидцы событий.

На видео, снятом с места происшествия, видно сильное задымление вокруг "Еlemental Business Centre". Возможно, дым распространяется из подвальных этажей здания.

Skanstē ugunīga diena. Jaunās Elemental ēkas pazemes stāvvietā kaut kas iespaidīgi deg. pic.twitter.com/hqpE3isjGe — Toms Kalnītis (@TomsKalnitis) May 5, 2024

Начальник отдела профилактики и общественной информации Государственной пожарно-спасательной службы Илзе Даме сообщила порталу Delfi, что в настоящее время на месте работают пожарные, а более подробная информация будет позже.

"Elemental Business Centre" в микрорайоне Сканстес состоит из двух зданий общей арендуемой площадью 21 000 квадратных метров.

Офисное здание Еlemental было введено в эксплуатацию осенью прошлого года, и, по словам его представителей, в строительство было инвестировано более 60 миллионов евро. Строительные работы проекта выполнила компания Merks, а девелопером офисного центра является фирма SIA "Kapitel".

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