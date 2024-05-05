Не обнаружив никаких повреждений, Бюро внутренней безопасности (IDB) закрыло уголовное дело о произвольной вырубке деревьев около восточной государственной границы в заповеднике "Gulbju un Platpirovas purvs", сообщила программа TV3 Nekā personīga.

Более четырех лет назад Госконтроль установил, что для строительства восточной границы деревья были вырублены не только в приграничной полосе, но и на большей территории. Проектом строительства этого не было предусмотрено.

В приграничной полосе в волости Лидумниеки Циблского края в некоторых местах ширина вырубки деревьев была не 12 метров, а порядка 80 метров. Не остались в стороне от вырубки и деревья, растущие в заповедных зонах, за что предусмотрена уголовная ответственность. Возраст вырубленных деревьев в заповеднике "Gulbju un Platpirovas purvs" составлял около 170 лет.

Было возбуждено уголовное дело по факту произвольной вырубки деревьев, причинившей значительный ущерб природе. Подозреваемыми являлись Каспарс Мацанс (руководитель проекта SIA "Ceļu būvniecības sabiedrība "Igate"), Валерий Блус (член правления SIA "VTV 14") и Иварс Галиньш (член правления SIA "Avoti G"). В связи с возможными нарушениями при строительстве восточной границы Бюро внутренней безопасности также временно задержало бывшего главу Государственной пограничной службы Нормунда Гарбарса.

Государственная служба окружающей среды, с учетом информации от Управления охраны природы, подсчитала, что сумма ущерба, нанесенного окружающей среде вырубкой деревьев, составляет 3 354 000 евро. Однако в декабре 2020 года Госпогранслужба оспорила это решение в Госэконадзоре, который его отменил, тем самым фактически признав, что убытки не обнаружены.

Как сообщает программа, из решения Бюро внутренней безопасности следует, что Латвийское агентство геопространственной информации уточнило кадастровую карту и определило гораздо большую ширину национальной пограничной полосы уже после начала расследования, начатого правоохранительными органами. Следовательно, территория, где были вырублены деревья, больше не считается лесом. Это позволило следователям прийти к выводу, что теперь применим Закон об охране полос госграницы, а не Закон о лесе и Закон о Государственной лесной службе.

Таким образом, исчезло правовое основание для установления произвольной вырубки деревьев на территории заповедника, а уголовное производство IDB было прекращено.

Аудиторы Государственного контроля обратились в IDB с просьбой ознакомиться с материалами закрытого дела. Независимо от прекращения уголовного дела МВД и Госпогранслужба обязаны оценить ответственность причастных к нему должностных лиц.

При этом в закрытом деле первоначально подозреваемые - Мацанс, Блус и Галиньш - по-прежнему обвиняются и предстают перед судом в рамках других судебных разбирательств, связанных с предполагаемыми преступлениями, совершенными во время строительства восточной границы.

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