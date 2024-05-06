За минувшие сутки в Латвии зарегистрировано 73 ДТП, в которых пострадали девять человек, в том числе один пешеход и один велосипедист, сообщили агентству LЕТА в Государственной полиции.
За управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения полиция вчера задержала 11 водителей. Семеро задержанных водителей находились за рулем транспортных средств в состоянии настолько серьезного опьянения, что их ждет уголовное наказание с конфискацией транспортного средства или взысканием стоимости использованного транспортного средства.
В связи с превышением скорости на водителей вчера было оформлено 264 протокола, а в целом за различные нарушения правил дорожного движения полиция оформила 503 протокола.
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