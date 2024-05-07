Госполиция просит отозваться свидетелей аварии, которая произошла 6 мая, в 21.00, в Риге, на пересечении улиц Бривибас и Структору: в это время там столкнулись автомобили BMW и Porsche.
В результате аварии пострадали два человека, а водитель Porsche покинул место происшествия.
По делу начат уголовный процесс. Очевидцев дорожного инцидента просят звонить по телефонам: 67219782 или 110.
Publikācijas saturs vai tās jebkāda apjoma daļa ir aizsargāts autortiesību objekts Autortiesību likuma izpratnē, un tā izmantošana bez izdevēja atļaujas ir aizliegta. Vairāk lasi šeit