Foto: LETA

Госполиция просит отозваться свидетелей аварии, которая произошла 6 мая, в 21.00, в Риге, на пересечении улиц Бривибас и Структору: в это время там столкнулись автомобили BMW и Porsche.

В результате аварии пострадали два человека, а водитель Porsche покинул место происшествия.

По делу начат уголовный процесс. Очевидцев дорожного инцидента просят звонить по телефонам: 67219782 или 110.

Seko "Delfi" arī Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!

Publikācijas saturs vai tās jebkāda apjoma daļa ir aizsargāts autortiesību objekts Autortiesību likuma izpratnē, un tā izmantošana bez izdevēja atļaujas ir aizliegta. Vairāk lasi šeit