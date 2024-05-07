Во вторник, 7 мая, в 13.36 в Риге, на Густава Земгала гатве, перед перекрестком с Бривибас гатве столкнулись грузовик и легковой автомобиль.

Полиция получила вызов на происшествие, однако в конкретном случае водители обошлись согласованным сообщением, поскольку ДТП обошлось без пострадавших.

Судя по фотографиям с места происшествия, скорей всего, водитель грузовика не заметил легковой автомобиль, который менял полосу движения.

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