Во вторник, 7 мая, в 13.36 в Риге, на Густава Земгала гатве, перед перекрестком с Бривибас гатве столкнулись грузовик и легковой автомобиль.
Полиция получила вызов на происшествие, однако в конкретном случае водители обошлись согласованным сообщением, поскольку ДТП обошлось без пострадавших.
Судя по фотографиям с места происшествия, скорей всего, водитель грузовика не заметил легковой автомобиль, который менял полосу движения.
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь