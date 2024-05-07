Пациент Северокурземской региональной больницы совершил суицид. Об этом сообщила представитель больницы Линда Рудзрога.

Тело пациента без признаков жизни обнаружили утром 6 мая, когда сестра совершала утренний обход. О ЧП проинформирована Госполиция.

В медицинском учреждении пояснили, что пациент находился на лечении в больнице длительное время, процесс лечения проходил успешно, пациент сотрудничал с персоналом.

В свою очередь, медперсонал утверждает, что пациент не проявлял никаких признаков, которые бы свидетельствовали о его склонности к самоубийству, не наблюдалось также никаких изменений в его поведении.

Полиция расследует обстоятельства самоубийства. Одновременно с этим психологическая помощь оказывается и сотрудникам больницы.

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