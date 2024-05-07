Утром 6 мая на трассе А1 в направлении Кёльна произошла авария с участием трех грузовых автомобилей. В результате ДТП водитель из Латвии получил травмы и был госпитализирован на вертолете.

По предварительным данным, 59-летний водитель из Латвии, управлявший грузовиком с прицепом, врезался в тягач, стоявший в конце затора, который, в свою очередь, столкнулся со стоящей впереди автоцистерной.

Как отмечают немецкие СМИ, пострадавший латвиец, получивший тяжелые травмы, был доставлен больницу спасательным вертолетом. Его состояние характеризуется как тяжелое, но не опасное для жизни. Также травмы получил и 49-летний немецкий дальнобойщик.

Из-за аварии трасса на несколько часов была закрыта в обоих направлениях. В течение проведения спасательных работ на дороге образовалась пробка протяженностью 10 км. Кроме того, в результате ДТП дорожное покрытие трассы оказалось настолько повреждено, что автомагистраль в сторону Кёльна закрыли до 7 мая.

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