По информации Госполиции, в Вецриге хулиган выбил стекло в дверях посольства Норвегии, расположенного на улице Калькю.
Подозреваемый задержан и помещен в изолятор временного содержания. Полиция предполагает, что мотивом для хулиганских действий могла послужить ситуация в семье задержанного.
По делу начат уголовный процесс за нарушение общественного порядка.
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