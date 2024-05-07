По информации Госполиции, в Вецриге хулиган выбил стекло в дверях посольства Норвегии, расположенного на улице Калькю.

Подозреваемый задержан и помещен в изолятор временного содержания. Полиция предполагает, что мотивом для хулиганских действий могла послужить ситуация в семье задержанного.

По делу начат уголовный процесс за нарушение общественного порядка.

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