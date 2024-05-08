Во вторник, 7 мая, в интернете появилось видео, которое довольно быстро набрало популярность: очевидец снял, как на Набережной 11 ноября водители BMW и Mercedes-Benz решили соревноваться в скорости, игнорируя факт интенсивности движения в центре города.

На видео видно, как тюнингованный BMW X6 стремительно набирает скорость по первой полосе на участке между Каменным и Вантовым мостом, а за ним вслед несется черный Mercedes-Benz CL 500.

BMW буквально "долетает" до перекрестка с улицей Муйтас, лавируя между другими участниками движения, а во время одного из маневров обгона водитель заезжает на линию парковки, что находящемуся рядом пешеходу приходится отойти в сторону. Следовавший за ним Mercedes-Benz проделывает те же самые маневры.

На светофоре, установленном на пересечении Набережной 11 Ноября и улицы Муйтас, BMW и Mercedes выехали перед другими автомобилями, чтобы, дождавшись зеленого сигнала светофора, рвануть с места первыми.

Проверка номерного знака Mercedes-Benz CL 500 показала, что автомобиль мощностью 435 л.с. впервые был зарегистрирован в Латвии менее двух месяцев назад. Однако пробег у него довольно большой – более 227 тысяч километров, и технический осмотр он прошел с трудом. В частности, изначально у него был обнаружен приваренный колесный диск, что угрожает безопасности движения.

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