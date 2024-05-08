В среду утром в Тукуме произошел крупный пожар на территории предприятия по производству рабочей одежды Sakta.

Сегодня утром в 5:45 Государственная противопожарная и спасательная служба (ГПСС) получила вызов на улицу "Лиела" в городе Тукумс, где в здании на производственном предприятии возник пожар.

Прибыв на место происшествия, спасатели обнаружили, что здание охвачено открытым пламенем на всей площади. В одном конце здания находились административные помещения в два этажа, в другом — производственные помещения.

В 8:38 пожарные ограничили распространение пламени — первый этаж здания горел на площади 785 квадратных метров, второй этаж — 200 квадратных метров. Также огонь охватил и расположенные у здания деревянные паллеты — на площади 15 квадратных метров. Таким образом, общая площадь пожара составила свыше 1000 квадратных метров.

Внутри здания горел автопогрузчик и материалы для производства.

Во время тушения пострадал пожарный, который был передан работникам неотложной медицинской помощи.

В настоящее время продолжаются работы по тушению пожара на месте происшествия.

По информации регистра, в 2022 году предприятие Sakta работало с оборотом 2 046 986 евро и прибылью 16 964 евро. Члены правления предприятия — Дзинтра Клявина и Лариса Колесникова.

За прошедшие сутки ГПСС получила 43 вызова — 16 на тушение пожаров, в том числе один на тушение сеновала, 20 на спасательные работы, а семь вызовов были ложными.

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