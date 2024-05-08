В начале марта в Таллинне эстонская полиция задержала пять человек, которые занимались международным оборотом наркотиков и ввозили их из Латвии.

Трое задержанных на основании постановления Харьюского уездного суда арестованы.

Эстонская полиция подозревает в принадлежности к группе наркопреступников пять человек в возрасте от 32 до 47 лет - это трое мужчин и две женщины. По различным имеющим отношение к преступникам адресам и в транспортных средствах были обнаружены порошкообразные вещества, содержащие около 1 килограмма кокаина, 11 килограммов амфетамина и 10 граммов протонитазена.

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Также были обнаружены упаковочные инструменты, цифровые весы и имущество, предположительно связанное с преступными доходами.

"От количества найденного вещества десятки тысяч людей стали бы наркоманами. От 10 граммов протонитазена в среднем 35 тысяч человек стали бы наркоманами, что иллюстрирует опасность преступления", - заявила Пыхьяский окружной прокурор Лийс Вайнола, по словам которой обнаружение наркотиков в таком количестве и с высоким содержанием действующего вещества происходит не каждый день и свидетельствует о связях подозреваемых и высоком положении в криминальном кругу.

"Если обычно на улицах бывает вещество со средним содержанием амфетамина 20%, то содержание амфетамина в порошке, обнаруженном у подозреваемых, достигало 71%", - сказала Вайнола.

Глава Службы по борьбе с наркотиками и организованной преступностью Пыхьяской префектуры Райт Пикаро сообщил, что на нынешней стадии разбирательства есть основания подозревать, что это были преступники высокого калибра, которые сами были и импортерами, и торговцами наркотиками. Вещества они завозили в Эстонию из Латвии.

"Мы собирали доказательства в течение нескольких месяцев, следили за деятельностью преступников и поймали часть группировки прямо с поличным, то есть когда они перевозили наркотики из Латвии в Эстонию", - сказал Пикаро.

"Наша главная цель - ограничить черный рынок и продажи, что снижает доступность наркотиков для населения Эстонии. Мы собираем информацию и доказательства каждый день и в нужный момент пресекаем деятельность преступников", - сказал Пикаро, указав, что, например, только в Северной Эстонии в прошлом году в прокуратуру были направлены дела около 250 подозреваемых в преступлениях, связанных с наркотиками.

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