30 апреля около 19:00 у подножия памятника свободы некий человек с особым презрением топтал лежащие цветы. Правоохранители в сотрудничестве с охраной расположенного неподалеку торгового центра задержали мужчину 1992 года рождения. 2 мая ему была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, сообщили порталу Delfi в Госполиции.

В связи с произошедшим Госполиция начала уголовный процесс по части первой статьи 231 Уголовного закона, а именно — за грубое нарушение общественного порядка, выражающееся в явном неуважении к обществу или бесстыдстве, игнорировании общепринятых норм поведения и нарушении спокойствие людей, работу учреждений или предприятий, или организаций (хулиганство).

За совершение такого преступления наказывают лишением свободы на срок до двух лет, или кратковременным лишением свободы, или надзором пробации, или общественной работой, или штрафом.

2 мая мужчине была избрана мера пресечения — заключение под стражу. 10 апреля этого года мужчина уже был освобожден из места заключения и уже несколько раз ранее попадал в поле зрения полиции за различные преступления.

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