Бюро внутренней безопасности в конце апреля передало в прокуратуру материалы для начала уголовного преследования в отношении двух сотрудников муниципальной полиции Видземского региона. Один из них подозревается в превышении судебных полномочий, второй — в бездействии.

В ходе досудебного расследования Бюро получены доказательства того, что двое сотрудников муниципальной полиции, в обязанности которых входило обеспечение общественной безопасности и порядка, доставили в вытрезвитель частное лицо, находившееся в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения.

Полицейский, находясь с мужчиной в вытрезвителе, бил и пинал его, в результате чего нанес телесные повреждения средней степени тяжести. При этом установлено, что другой сотрудник муниципальной полиции, видя незаконные действия своего коллеги, не пресек их и не сообщил о них в соответствии с законом, тем самым поставив под угрозу права личности и защищаемые законом интересы.

В ходе расследования Бюро внутренней безопасности также выяснило, что работник вытрезвителя в ходе расследования дал ложные показания, в связи с чем по данному факту был начат новый уголовный процесс, который направили в Госполицию.

Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram YouTube !