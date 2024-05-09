В международном аэропорту Варшавы задержали гражданку Латвии, которая пыталась перевезти килограмм кокаина. Наркотики нашли в желудке, а также в багаже пассажирки, прибывшей из Парижа.

По данным Национальной налоговой администрации Польши, большую часть наркотиков женщина перевозила в 78 капсулах, спрятанных в желудке.

Сотрудники аэропорта Шопена обратили внимание на 21-летнюю пассажирку из-за ее нервного поведения. Изначально в ее рюкзаке обнаружили упаковку с порошкообразным веществом белого цвета. Проверка показала, что девушка провозила 210 граммов кокаина.

Фото: Mazowiecka Krajowa Administracja Skarbowa

После этого гражданку Латвии направили на личный досмотр, в ходе которого ей сделали тест, подтвердивший присутствие наркотиков в организме. Затем пассажирку отвезли в больницу, где в результате компьютерной томографии желудочно-кишечного тракта подтвердили предположения.

Всего девушка перевозила в желудке 78 капсул с кокаином массой почти 890 граммов. За это преступление гражданке Латвии по польскому законодательству может грозить до 15 лет лишения свободы.

Фото: Mazowiecka Krajowa Administracja Skarbowa

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