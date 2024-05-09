Foto: LETA

Государственная полиция задержала в Елгаве мужчину, который, празднуя 9 мая, стрелял на кладбище из газового оружия, сообщили в полиции.

К 17:00 Государственная полиция задержала 11 человек в связи с нарушениями общественного порядка и безопасности 9 мая, начала два уголовных процесса и 32 процесса об административных правонарушениях.

Больше всего нарушений было выявлено в Латгале - начато 14 административных и один уголовный процесс. В Рижском регионе начато 11 административных процессов, в Земгале - по одному уголовному и административному процессу, в Курземе - три административных процесса.

На Елгавском кладбище мужчина с целью прославления страны-агрессора трижды выстрелил в воздух из газового пистолета. Против него начат уголовный процесс о прославлении геноцида, преступлений против мира, военных преступлений и административный процесс за применение газового оружия.

Как сообщалось, в Даугавпилсе начат уголовный процесс об оправдании геноцида, преступлений против мира и военных преступлений. Задержанный выбежал перед камерами журналистов и сделал заявления о президенте России Владимире Путине.

Трое лиц были задержаны за административное нарушение в Саласпилсе. Там мужчины в состоянии алкогольного опьянения в общественном месте пели прославляющие Россию песни, а у одного из них к одежде была прикреплена георгиевская лента.

Еще два человека были задержаны в Даугавпилсе и Резекне. Один из них пришел в парк Дубровина с рюкзаком, к которому были прикреплены георгиевские ленты. При задержании этого нарушителя полицейским пришлось применить физическую силу. В свою очередь в Резекне один человек был задержан за возложение цветов на месте снесенного памятника советской армии.

Большинство других административных нарушений было связано с возложением цветов в местах, где ранее находились советские памятники. Также выявлены единичные случаи, когда люди использовали в публичном месте прославляющие военную агрессию символы, например, на заднем стекле автомобиля, или включали в автомобиле прославляющие войну песни, а еще у одного человека был телефон в футляре, оформленном в цветах российского флага.

В одном случае на месте захоронения были возложены цветы, дополненные символами военной агрессии.

Государственная полиция в сотрудничестве со Службой государственной безопасности (СГБ), муниципальной полицией и другими службами продолжает работать в усиленном режиме, следя за общественным порядком и безопасностью на всей территории Латвии. Одновременно ведется мониторинг интернет-среды.

Ранее Госполиция и СГБ заявили, что реакция на любые провокации и прославление военной агрессии 9 мая будет "строгой и решительной".

Seko "Delfi" arī Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!

Publikācijas saturs vai tās jebkāda apjoma daļa ir aizsargāts autortiesību objekts Autortiesību likuma izpratnē, un tā izmantošana bez izdevēja atļaujas ir aizliegta. Vairāk lasi šeit