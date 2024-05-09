В четверг вечером на улице "Лабораторияс" в Риге загорелось деревянное двухэтажное здание, сообщили порталу Delfi в Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD). Кроме того, пожар охватил четыре припаркованных у здания автомобиля.

В 20:41 пожарные получили вызов на улицу "Лабораторияс" в Риге, где по предварительной информации загорелось двухэтажное деревянное здание. С помощью лестниц пожарные спасли двух человек из здания. Еще еще двух жителей спасли сотрудники Государственной полиции до прибытия пожарных.



Пострадали два человека, которых передали медикам скорой помощи. 13 человек эвакуировались из здания самостоятельно.

На месте происшествия горели второй этаж жилого дома площадью 150 квадратных метров, первый этаж – 100 квадратных метров, а также крыша – 320 квадратных метров. Кроме того, пламенем были охвачены четыре припаркованных рядом со зданием автомобиля, а также фасад соседнего дома на площади 100 квадратных метров.

Пожарные проверили соседние жилые дома. Повреждений не констатировано, эвакуация жильцов не потребовалась.

В тушении пожара участвовали более 35 пожарных с 11 автоцистернами. В настоящее время работа на месте происшествия продолжается.

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