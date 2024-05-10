Сотрудники Службы госдоходов (VID) в феврале 2024 года в ходе контрольных мероприятий обнаружили в автомобиле, въехавшем из Литвы, незадекларированные более 400 000 евро. По делу был начат уголовный процесс.

По данным VID, на КПП "Гренцтале" при проверке автомобиля с немецкими номерами сотрудники таможни нашли 402 475 евро. В салоне автомобиля находились граждане ФРГ и Молдовы, которые не задекларировали крупную сумму, а также не смогли предъявить документы о происхождении этих денег.

Примечательно, что иностранцы изначально отрицательно ответили на вопрос таможенников, не везут ли они незадекларированные наличные средства. Лишь в тот момент, когда им сообщили, что для проверки их направят на контрольный пункт, расположенный на территории Рижского свободного порта, гражданин Германии сознался, что они везут 400 000 евро.

Незадекларированные деньги изъяты и перечислены на счет в Госкассе. В свою очередь, водителя и пассажира сначала задержали и начали уголовный процесс. Позже к ним была применена мера пресечения, не связанная с лишением свободы.

В рамках начатого уголовного процесса были проведены пять санкционированных обысков (четыре в Риге и один в Марупском крае), в ходе которых сотрудники VID изъяли еще 102 240 евро, 45 466 долларов США, а также другие банкноты.

Служба госдоходов напоминает, что при пересечении латвийской границы (при въезде и выезде) любое лицо обязано задекларировать наличные средства от 10 000 евро и больше. Физическое лицо в письменном виде должно заполнить декларацию, сообщив в ней сведения о провозимой сумме, а при пересечении внешней границы передать бланк таможеннику.

В том случае, если лицо не задекларировало сумму, не превышающую 50 минимальных зарплат в Латвии ( в 2023 году — 31 000 евро), предусмотрена административная ответственность. За это может быть наложен штраф в размере до 20% от суммы, которую необходимо было задекларировать.

Если лицо перевозит, не задекларировав, сумму, превышающую размер 50 минимальных зарплат, предусмотрена уголовная ответственность по ч. 2.¹ ст. 195.² Уголовного закона Латвии. За это лицо может быть наказано лишением свободы на срок до 3 лет, также может быть применен краткосрочный арест, принудительные работы или денежный штраф.

Если преступление совершено организованной группой, законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет, краткосрочный арест, принудительные работы или денежный штраф.

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