Государственная полиция начала уголовный процесс по факту двух пожаров в жилых домах в рижском микрорайоне Гризинькалнс, сообщили агентству LETA в Госполиции.

Уголовный процесс начат по статье Уголовного закона об умышленном уничтожении или порче имущества.

На данный момент ведется активная работа и выясняются причины возгорания, а также проверяется связь между двумя пожарами.

Как сообщалось ранее, в четверг, 9 мая, вечером на улице Лабораторияс в Риге загорелось деревянное двухэтажное здание.

С помощью лестниц пожарные спасли двух человек из здания. Еще еще двух жителей спасли сотрудники Госполиции до прибытия Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD).

Пострадали два человека, которых передали медикам скорой помощи. 13 человек эвакуировались из здания самостоятельно.

На месте происшествия горели второй этаж жилого дома площадью 150 квадратных метров, первый этаж – 100 квадратных метров, а также крыша – 320 квадратных метров. Кроме того, пламенем были охвачены четыре припаркованных рядом со зданием автомобиля, а также фасад соседнего дома на площади 100 квадратных метров.

Пожарные проверили соседние жилые дома. Повреждений не констатировано, эвакуация жильцов не потребовалась.

В тушении пожара участвовали более 35 пожарных с 11 автоцистернами. В пятницу в 07:07 пожарные закончили работу на месте происшествия.

Также в 20:32 в VUGD поступил вызов на улицу Звайгжню, где на четвертом этаже шестиэтажного жилого дома горела дверь. Площадь пожара составила 10 квадратных метров. До прибытия VUGD из здания самостоятельно эвакуировались 30 человек. Два человека были спасены пожарными.

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