В суде округа Лимерик закончился процесс над 37-летним шеф-поваром из Латвии Юрисом П., который, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на почве ревности нанес несколько ударов кухонным ножом своем оппоненту.

Как отмечает Baltic-Ireland.ie, гражданин Латвии, много лет проживающий и работающий в Ирландии, признал свою вину в нападении, которое произошло в новогодний день 2021 года.

На суде Юрис рассказал, что, проснувшись утром, не застал дома свою жену. Затем он встретил в квартире знакомого, который помогал по ремонту и остался с ним выпить. В ходе распития алкоголя они поссорились, после чего Юрис ушел, но вскоре вернулся с кухонным ножом и нанес мужчине несколько ударов.

Потерпевший 45-летний иранец, который вместе с другими распивал в квартире алкоголь, пояснил, что не помнит происходившие в тот праздничный день события. Последнее, что осталось в его памяти, как он выходит на балкон покурить, а затем его окровавленного находят и приводят в себя друзья.

Прибывшие на вызов медики доставили иранца в университетскую больницу Лимерика, где врачи констатировали у него четыре колотых ранения верхней части бедра и право стороны груди.

Свидетели, находившиеся в момент совершения преступления в квартире, отказались сотрудничать с полицией (Гардой), однако с помощью записей камер и свидетельств медиков удалось установить картину происшествия и установить подозреваемого.

Изначально Юрис утверждал, что пострадавший сам причинил себе телесные повреждения, однако позже признал свою вину.

В сообщении Службы пробации, представленном суду, было указано, что Юрис П. ранее 14 раз наказывался за небольшие нарушения общественного прядка и правил дорожного движения. Также в сообщении говорилось, что фактором мотивации для нападения на иранца могла стать "личная ревность".

Адвокат гражданина Латвии пояснил, что его клиент в тот день выпил бутылку виски и сидр, что могло повлиять на его приступ ревности.

В итоге, суд приговорил Юриса П. к трем годам лишения свободы, при этом последние 18 месяцев — условно, учитывая, что он работает поваром в нескольких ресторанах Лимерика.

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