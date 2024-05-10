Foto: Valsts policija

Вечером 7 мая ушел на радугу четвероногий друг кинолога Госполиции Гинтса Вушканса, гроза преступников - полицейский пес Дарвин. Благодаря своему острому чутью и навыкам, он неоднократно находил крупные партии нелегальных сигарет и алкоголя.

"Дарвин, мой Дарвин… Сегодня Твое сердце перестало биться навсегда. Теперь Ты со своими братьями по службе, и вы вместе строите планы на следующие приключения. Дарвин, 9 лет, всю свою жизнь отдал службе в Госполиции.

Так много всего сделано, так много историй успеха пережито нами вместе, что о достигнутом и пережитом можно написать несколько книг. У него, у нас получалось находить наркотики и табачные изделия. Мы были командой.

Сегодня многие сердца снова будут разбиты… Разбиты от переживаний… Больно, ох как болит это проклятое сердце, когда снова кто-то из твоих Друзей уходит смотреть на тебя с края облака. Дарвин был таким фантастическим, таким способным.. Иногда даже человек не мог бы быть таким умным, таким находчивым. В наших сердцах ты навсегда останешься лучшим Другом, сторожем дома, лучшим коллегой.

Хочу выразить свою благодарность всем тем, кто пытался спасти Дарвина, спасибо ветеринарной клинике Livet в Ливаны и елгавским врачам", - написал Вушканс в социальной сети Facebook.

Свою благодарность Дарвину выразили и в Госполиции, где 9 лет верой и правдой прослужил пес.

"Где бы ты ни находился, тебя там будут ждать просторные поля для игр и горы вкусняшек", - написала Госполиция.

О работе Дарвина портал Delfi писал здесь, здесь, здесь, здесь и здесь.

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