Курземское региональное управление полиции разыскивает Арсена Анзенова (2010 г.р.), который 24 апреля вышел из Вентспилсской библиотеки и пропал.
Его приметы: рост около 163 см, худощавый, волосы короткие, темные.
Был одет: голубой джемпер с капюшоном, черная куртка, белая спортивная обувь Nike.
В полиции сообщили, что школьник может находиться в Валмиере, Вентспилсе или Валдемарпилсе.
Информацию о разыскиваемом просьба сообщать по телефону 110.
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