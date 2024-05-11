В пятницу, 10 мая, пропала без вести известный в Латвии специалист по чаю, владелица двух чайных в Риге Гундега Силиниеце. Она вышла из своего дома в Риге, на улице Матиса, около 17:30 и ушла в неизвестном направлении, сообщает Госполиция.
Местонахождение Гундеги Силиниеце по-прежнему неизвестно.
Госполиция призывает всех, кто располагает информацией о местонахождении Гундеги Силиниеце, связаться со стражами порядка по телефону 110.
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