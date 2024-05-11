По уголовному делу, в рамках которого владелец дома в Риге обвиняется в смерти пожилого мужчины от упавшей сосульки, подано заявление о компенсации морального ущерба в размере 30 000 евро, сообщили в прокуратуре.

Прокурор Рижской восточной прокуратуры направил в Рижский городской суд уголовное дело, в рамках которого владелец дома обвиняется в незаконном убийстве по неосторожности.

Обвиняемому мужчине принадлежит многоэтажный жилой дом в Латгальском предместье Риги.

Согласно правилам Рижской думы, собственник обязан убирать снег и лед с балконов, лоджий, крыш зданий, сбивать сосульки, чтобы предотвратить падение снега и льда с крыш, карнизов, водосточных труб и балконов в ситуациях, когда безопасность пешеходов и транспортных средств находится под угрозой. Владелец здания обязан обеспечить оцепление опасных мест и срочно провести меры по уборке снега, льда и сосулек.

Мужчина, зная, что на крыше здания лежит снег и лед, с нее свисают сосульки, а это может угрожать безопасности и жизни пешеходов, не очистил крышу от снега, льда и сосулек.

В результате безответственных действий обвиняемого 13 декабря 2023 года с крыши принадлежащего ему дома упал кусок льда и травмировал пешехода - пожилого мужчину. Он получил тяжелые травмы, опасные для жизни, и скончался на месте происшествия.

За такое преступление грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 15 дней до трех лет или от 40 до 280 часов общественных работ.

Кроме того, сын погибшего пожилого мужчины как потерпевший подал заявление о компенсации морального ущерба в размере 30 000 евро. В целях возмещения ущерба, причиненного потерпевшему, на упомянутое здание наложен арест.

В прокуратуре отметили, что если здание представляет опасность, его владелец должен принять незамедлительные меры по устранению опасности.

Обвиняемый не признает своей вины в совершении уголовного преступления.

Как сообщалось ранее, 13 декабря 2023 года в Риге, на улице Кална 62, с крыши многоквартирного дома на мужчину 1941 года рождения упала глыба льда, в результате чего он погиб.

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