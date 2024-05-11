В субботу, 11 мая, около 11:15 в Госполицию поступил вызов в связи с дорожно-транспортным происшествием в Риге, на улице Весетас. Водитель автомобиля BMW съехал с проезжей части и наехал на бордюр, сообщили порталу Delfi в Госполиции.