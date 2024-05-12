В апреле Административный районный суд обязал Управление тюрем (IeVP) выплатить 500 евро в качестве компенсации за ущерб высокому заключенному в связи с неправильным измерением роста для получения дополнительного питания. Об этом сообщает агентство LETA со ссылкой на общедоступный приговор суда.

В решении указано, что ранее Управление тюрем признало незаконными действия администрации одной из тюрем по необеспечению заключенного дополнительной половиной суточной нормы питания, как это предусмотрено постановлением Кабинета Министров. Также IeVP поручило администрации тюрьмы немедленно извиниться перед мужчиной в письменном виде.

Управление тюрем утверждает, что в Латвии заключенные, рост которых превышает 195 см, имеют право на получение половины установленного суточного рациона в дополнение к дневному рациону.

Рост заявителя был повторно измерен и оказался 195,9 см вместо 192 см, как было измерено ранее. Поэтому ему предоставили дополнительный паек.

Принимая во внимание информацию, предоставленную администрацией тюрьмы, утверждение заявителя о том, что ему грубо отказали в просьбе повторить измерение роста, не соответствует действительности и является субъективным мнением заявителя, не имеющим доказательств, заключил IeVP.

В IeVP не было оснований подвергать сомнению информацию тюремной администрации. Заявителю устно было разъяснено, что в измерении роста заявителя произошла техническая ошибка.

Несмотря на вышесказанное, в прошлом году мужчина обратился в Административный районный суд с заявлением о возмещении морального вреда. В своем заявлении заключенный отметил, что из-за неправильного измерения роста ему было отказано в предусмотренной законом возможности получать дополнительное пособие на питание. Мужчина считал, что компенсация морального вреда только в виде извинений невозможна.

В своем решении суд пришел к выводу, что заявитель с самого начала указал, что измерение роста было неправильным. Заявитель сделал все, что от него можно было ожидать, чтобы как можно скорее возместить ущерб.

С другой стороны, тюремная администрация только после привлечения Инспекции здравоохранения провела проверку измерительного прибора и повторное измерение роста заявителя. Тюремная администрация необоснованно медлила. Также администрация тюрьмы умышленно совершила противоправное действие, даже когда знала, что заявителю необходимо обеспечить дополнительное питание, но этого не было сделано, сделали вывод в суде.

При этом суд считает необоснованным утверждение администрации тюрьмы о том, что заявитель мог за это время приобрести дополнительные продукты питания за свои личные средства.

Суд частично удовлетворил заявление мужчины и постановил обязать IeVP возместить заключенному нематериальный ущерб в размере 500 евро. Остальная часть заявки была отклонена.

Государству также придется выплатить мужчине госпошлину в размере 30 евро в связи с иском.

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