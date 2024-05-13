На территории заброшенного санатория в Балдоне были обнаружены и задержаны 12 беженцев из Сирии, Афганистана и других стран.

Утром 13 марта полицейские кекавского муниципалитета вместе с сотрудниками Государственной противопожарной службой (ГПСС) получили вызов в здание санатория в Балдоне с информацией о потасовке и задымлении. На месте были обнаружены двенадцать беженцев, которых задержали, сообщает муниципальный сайт Kekava.lv.

Дальнейшие процедуру с ними проводит Государственная пограничная служба. Предполагается, что потасовка могла возникнуть в ходе попытки людей в здании согреться. В настоящее время в окрестностях санатория и в районе нет никакой угрозы безопасности для жителей.

Кекавский муниципалитет уже длительное время выступает с инициативой приобрести и обустроить территорию заброшенного санатория в Балдоне, который находится в частной собственности, чтобы подобные ситуации не повторялись.

Сотрудники муниципалитета находятся в контакте с владельцами территори и следят за тем, чтобы ситуация не повторилась. Также будет проведена оценка, несет ли владелец ответственность за произошедшее.

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