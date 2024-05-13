В субботу, 11 мая, около 11:15 Государственная полиция получила вызов на дорожно-транспортное происшествие в Риге, на улице Весетас. Водитель автомобиля BMW не справился с управлением, съехал с проезжей части и врезался в обочину, сообщили порталу Delfi в Госполиции.
Представитель полиции Лина Багдоне сообщила, что в результате ДТП никто не пострадал. Госполиция выясняет обстоятельства происшествия.
Как сообщил очевидец порталу Delfi, на месте происшествия сломан столб.
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