В субботу, 11 мая, около 11:15 Государственная полиция получила вызов на дорожно-транспортное происшествие в Риге, на улице Весетас. Водитель автомобиля BMW не справился с управлением, съехал с проезжей части и врезался в обочину, сообщили порталу Delfi в Госполиции.