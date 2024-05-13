Суд арестовал мужчину, который наклеил советскую символику на здание филиала "Лиепая в оккупационных режимах" Лиепайского музея, сообщает агентство LETA.
2 мая в Госполицию поступила информация о том, что на стене Музея оккупации на улице Клава Укстиня появилась наклейка с пятиконечной звездой, серпом и молотом, а также георгиевская лента и надпись на русском языке, прославляющая военные преступления. По факту случившегося начат уголовный процесс, сообщили в полиции.
Подозреваемый задержан и взят под стражу.
Полиция продолжает расследование уголовного дела.
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