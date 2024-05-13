2 мая в Госполицию поступила информация о том, что на стене Музея оккупации на улице Клава Укстиня появилась наклейка с пятиконечной звездой, серпом и молотом, а также георгиевская лента и надпись на русском языке, прославляющая военные преступления. По факту случившегося начат уголовный процесс, сообщили в полиции.