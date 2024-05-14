Госполиция просит отозваться свидетелей конфликта, который произошел 5 мая, в 18.00, в Риге, на улице Мелдру 1а, возле магазина Maxima.

Как отметили в Рижском Зиемельском управлении полиции, в это время там произошел конфликт между мужчиной и двумя юношами. По данному делу полиция начала уголовный процесс по факту нанесения тяжких телесных повреждений.

Полиция просит отозваться свидетелей, которые, возможно, запечатлели конфликт на видео или же могут представить информацию, которая поможет расследованию.

Информацию просьба сообщать по телефону 67086463.

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