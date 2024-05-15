Утром в воскресенье, 12 мая, Государственная полиция получила информацию о том, что в Вентспилсе, на улице Бангу 61, в мусорном контейнере на парковке был найден, возможно, труп новорожденного, недоношенного ребенка. Госполиция начала уголовный процесс по факту случившегося, сообщили порталу Delfi стражи порядка.

Госполиция призывает отозваться жителей, кто располагает информацией о женщинах, которые были беременны, но сейчас не заботятся о младенце. Любая информация будет полезна для следствия и будет проверена. Анонимность гарантирована.

Полиция также просит откликнуться жителей, которые находились на парковке в ночь с 11 на 12 мая и могут предоставить полезную информацию об автомобилях или лицах, находившихся на стоянке или рядом с ней, а также автовладельцев, чьи машины оборудованы видеорегистраторами.

Связаться с Госполицией можно по номеру телефона 110, а видеоматериалы можно отправить стражам порядка на адрес электронной почты kanc@kurzeme.vp.gov.lv.

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