Рижская муниципальная полиция применила штраф в размере 1000 евро двоим гражданам Бельгии, которые решили оголиться возле памятника Свободы в Риге, сообщили порталу Delfi в полиции.

В поздний вечер пятницы, 10 мая, сотрудники муниципальной полиции Риги, патрулируя окрестности памятника Свободы, заметили, что двое людей перед памятником приспустили штаны и трусы. После чего повернулись оголенными местами тела к друзьям — с целью сделать "веселые" фотографии. Сотрудники правопорядка немедленно подошли к этим людям с требованием прекратить нарушение общественного порядка.

Полицейские объяснили мужчинам суть нарушения и сообщили, что такое поведение — открытое проявление неуважения к памятнику Свободы, что является административным правонарушением.

Полицейские приказали мужчинам удалить сделанные фотографии. Согласно указаниям правоохранительных органов, один из мужчин извлек фотопленку из одноразового фотоаппарата и выбросил ее. В то же время мужчины выразили сожаление и извинились за свои действия.

Обоим лицам был назначен штраф в размере 1000 евро каждому за открытое проявление неуважения к памятнику Свободы в соответствии с 9-м пунктом Закона о памятнике Свободы и Братских могилах Риги.

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