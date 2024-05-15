Госполиция сообщает, что в ночь с 4 на 5 мая в подземноv переходе возле торгового центра Origo произошло убийство.

Как пояснили порталу Delfi в пресс-центре Госполиции, подозреваемый в преступлении был задержан в течение 12 часов, а 7 мая его отправили под арест.

Преступление вызвало громкий резонанс в обществе и породило массу слухов в социальных сетях, по той причине, что полиция в интересах следствия изначально не стала предоставлять информацию. Мотивы преступления также не разглашаются, как и информация о задержанном.

"Поскольку следствие по делу продолжается, в настоящее время мы воздержимся от комментариев", - сообщили порталу Delfi в Госполиции.

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