Госполиция сообщает, что 15 мая в водоеме было найдено тело Антона Гжибовскиса (1958 г.р.), которого в последний раз видели 10 мая в Менгеле.

В полиции сообщили, что следов насильственной смерти на теле не констатировано, вероятно, мужчина утонул. По делу начат уголовный процесс, в рамках которого будет установлена причина смерти.

Полиция благодарит всех, кто оказал помощь в поисках пропавшего мужчины.

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