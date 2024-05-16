Foto: УФСБ РФ по Новосибирскойй области

Сотрудники ФСБ накрыли в Советском районе Новосибирска лабораторию по производству мефедрона, которую организовали двое граждан Латвии.

По информации регионального управления ФСБ, латвийцы в возрасте 21 и 24 лет арендовали гараж, где производили мефедрон.

Как отмечают новосибирские СМИ, в ходе обыска изъято более 10 килограммов подготовленного к сбыту наркотика, оборудование для его производства и свыше 1,2 тонны химических реактивов. Из закладки, оборудованной в лесном массиве, изъято еще более 5 килограммов мефедрона.

"Наркодилеры сознались, что с декабря 2023 года они произвели и сбыли свыше 40 килограммов синтетических наркотических средств. При этом один из подозреваемых пребывал в Российской Федерации нелегально – у него изъяты поддельные паспорт и водительское удостоверение гражданина России, второй находился в Новосибирске по туристической визе", – сказано в сообщении.

Foto: УФСБ РФ по Новосибирской области

При попытке изъятия наркотиков из тайника задержали также двоих жителей Кузбасса 41 и 31 года. Они планировали продать наркотик в своем регионе.

За это преступление гражданам Латвии грозят большие сроки, вплоть до пожизненного заключения. Следствие продолжается.

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