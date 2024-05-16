Государственная полиция завершила расследование в рамках уголовного процесса, в ходе которого была пресечена деятельность международной преступной группировки, занимавшейся незаконным оборотом наркотических и психотропных веществ, контрабанды и легализацией преступно нажитых средств, сообщили порталу Delfi в Госполиции.

В 2022 году сотрудники 2-го отдела Управления по борьбе с организованной преступностью и тяжкими и серийными преступлениями Главного управления Криминальной полиции (ONSSNAP) начали расследование в отношении международной преступной группировки, которая занималась оборотом наркотических и психотропных веществ, контрабанды и легализацией преступно нажитых средств

По инициативе ONSSNAP и при поддержке Европола было организовано международное расследование, которое возглавила Госполиция, а в качестве партнеров по сотрудничеству были привлечены Служба финансовой разведки, Управление налоговой и таможенной полиции Службы государственных доходов (VID) и правоохранительные учреждения Литвы и Эстонии.

В рамках международного сотрудничества в 2022 году в Литве были арестованы три человека и изъято 3 кг кокаина. В 2023 году в сотрудничестве с правоохранительными органами Эстонии были арестованы еще два человека и изъято 1,5 кг кокаина, а также 19,30 кг метамфетамина; именно контрабанда этих веществ инкриминируется лицам, фигурирующим в деле ONSSNAP.

В 2022 году был начат уголовный процесс по третьей части статьи 253.1, третьей части статьи 190.1 и третьей части 195-й статьи Уголовного закона - за незаконное приобретение, хранение и перевозку психотропных веществ с целью сбыта в крупном размере, перевозку психотропных веществ через границу Латвийской Республики в крупном размере, в составе организованной группы, а также за отмывание денег, если это было сделано группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

3 июля 2023 года были проведены процессуальные и следственные действия, в результате которых в Марупе были задержаны члены организованной преступной группы. В ходе досудебного расследования выяснилось, что два установленных в ходе досудебного расследования лица с двумя неустановленными лицами создали организованную группу и, действуя в ее составе, покупали и хранили и перевозили с целью сбыта 19,3 кг психотропного вещества с содержанием 11% или 2,123 кг метамфетамина.

Было установлено, что преступление было совершено на международном уровне. Психотропные вещества перевозились через границу Латвии на автомобиле, в котором был устроен тайник с психотропными веществами. После пересечения границы Эстонии члены организованной группы были остановлены, и в ходе досмотра они злонамеренно подожгли автомобиль, чтобы скрыть факт совершения уголовного преступления. Однако стражам порядка удалось обнаружить тайник с психотропными веществами, который был устроен в автомобиле.

Кроме того, в ходе обысков у одного из членов организованной преступной группы было обнаружено и изъято психотропное вещество - 24 мл желтой маслянистой жидкости, содержащей 14,6341 грамма амфетамина. В ходе процессуальных действий было установлено, что лидер организованной группы, являясь лицом, которое до 3 июля 2023 года занималось незаконным приобретением, хранением, перевозкой с целью реализации и реализацией психотропных веществ в крупных размерах, с целью сокрытия и маскировки истинного происхождения финансовых средств, полученных преступным путем, и легализации финансовых средств, полученных в результате совершения уголовного преступления, продолжавшегося в течение длительного времени, вместе с гражданской женой зарегистрировал несколько объектов недвижимости - на сумму около 430 000 евро.

Кроме того, в ходе обысков были изъяты ювелирные изделия и другие предметы роскоши - наручные часы и галантерея, автомобили класса люкс общей стоимостью 500 000 евро и наличные деньги в размере около 100 000 евро. На вышеупомянутое имущество и средства был наложен арест.

К членам организованной преступной группы была применена мера пресечения в виде заключения под стражу, которая остается в силе. 12 апреля 2024 года было принято решение о передаче уголовного дела в Многопрофильную специализированную прокуратуру для начала уголовного преследования в отношении двух подозреваемых. Досудебное расследование по факту отмывания денег продолжается.

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