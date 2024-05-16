Литовские пограничники задержали неподалеку от польской границы автомобиль, в котором находились двое граждан Латвии и двое нелегалов.

Автомобиль Opel Meriva с латвийскими номерами, ехавший в сторону Польши, остановили для проверки в минувший вторник на трассе Мариямполе — Сувалки. Когда машина остановилась, из нее внезапно выскочили двое мужчин, попытавшиеся сбежать. Однако в скором времени их задержали.

Водитель и пассажир, воспользовавшись моментом, попытались скрыться в сторону Польши, но через 50 метров их остановили. В салоне находились 37-летний гражданин Латвии и его 33-летняя спутница — также гражданка Латвии.

При проверке личности двух пассажиров, пытавшихся скрыться от пограничников, выяснилось, что это граждане Бангладеш в возрасте 20 и 22 лет. У них не оказалось при себе паспортов или каких-либо других документов. Однако они пояснили, что тремя днями ранее они незаконно пробрались в Латвию из Беларуси.

Там, по их словам, некто "главный" отобрал у них документы и деньги, усадил в Opel и заявил, что их везут во Францию.

По делу начат уголовный процесс за незаконную перевозку людей через госграницу. За это преступное деяние литовским законодательством предусмотрено наказание вплоть до лишения свободы на срок до шести лет.

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