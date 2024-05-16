В Балтэзерсе (Адажский край) несколько недель назад был убит 37-летний мужчина. По подозрению в преступлении задержана его 24-летняя спутница жизни. Как рассказали журналистам Degpunktā местные жители, убитый при жизни злоупотреблял наркотическими веществами и был жесток со своей женой.

Убийство произошло в квартире одного из многоквартирных домов. Встреченные журналистами местные жители рассказали, что отношения между супругами не ладились. По из словам, мужчина был наркоманом, постоянно издевающимся над молодой женщиной, которую он подсадил на одурманивающие вещества.

Одна из жительниц также вспомнила, что он постоянно грубо заставлял жену что-то делать, все это снимал на видео и выкладывал где-то в интернете. Женщина сообщила, что видео было интимного характера.

"Очевидно, он довел ее до такого состояния. Насколько я знаю, она была в состоянии наркотического опьянения, поэтому прошло более часа после преступления, пока она пришла в себя, а затем обратилась за помощью к соседке, потому что та работает в медицинской сфере. Соседка и констатировала, что у него перерезано горло от уха до уха. Там все было в крови", - рассказала местная жительница.

В Госполиции сообщили, что в отношении женщины начат уголовный процесс. О принуждении ее к участию в видеосъемках порнографического характера полиция комментариев пока не дает.

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