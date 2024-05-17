Во время драки, которая произошла на этой неделе в берлинском районе Кройцберг, серьезно пострадал гражданин Алжира. Как выяснилось, иностранец получил по голове несколько ударов цепью с навесным замком.

Как сообщает Bild, судя по словам участников драки, 41-летний алжирец напал на неизвестную женщину. В конфликт вмешалась пара из Латвии, однако после этого агрессия иностранца была направлена на пытавшихся его утихомирить латвийцев.

Сначала он душил 43-летнюю гражданку Латвии ремнем, а затем ударил ее спутника железной цепью с навесным замком - предположительно велосипедным – по голове. Позже у гражданина Латвии констатировали зияющую рану на голове.

Получив удар, латвиец пошел в контратаку: выхватил у нападающего цепь, а затем нанес несколько ударов по верхней части тела и голове оппонента. В итоге, алжирец потерял сознание и упал на асфальт. Пострадавшего доставили в больницу, а латвийцу медицинская помощь была оказана на месте.

"Нападавший алжирец получил перелом черепа, и его пришлось немедленно госпитализировать в реанимацию", - отметили в берлинской полиции.

Сейчас полиция расследует факты нанесения опасных телесных повреждений как в отношении нападавшего, так и в отношении латвийца. Известно, что на момент драки граждане Латвии находились в состоянии алкогольного опьянения.

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