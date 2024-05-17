По информации Минобороны, военнослужащий, погибший в минувший четверг в результате аварии, которая произошла во время учений, был профессиональным военным.

От более подробных комментариев по этому делу в Национальных вооруженных силах воздержались.

Как уже сообщалось ранее, трагическое ДТП произошло во время военных учений 16 мая. На место происшествия немедленно прибыли скорая помощь, сотрудники Госполиции и военной полиции. По приказу командующего НВС учения были приостановлены.

В НВС начато специальное расследование несчастного случая и служебное расследование.

НВС выражают глубочайшие соболезнования семье, друзьям и товарищам по службе погибшего солдата. Семья военнослужащего проинформирована о случившемся. НВС оказывают всю необходимую поддержку семье погибшего, включая психологическую.

Согласно архивным данным, в 2008 году в Адажи, во время поездки от Адажской базы к полигону, в ДТП попал автомобиль НВС с военнослужащими. Тогда автомобиль съехал с дороги и врезался в дерево. В аварии пострадали десять военнослужащих, двое из которых позже скончались.

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