В 2024 году Бюро внутренней безопасности (IDB) расследует шесть дел, в которых латвийские пожарные и пограничники фигурируют в качестве "денежных мулов": через них преступники "отмывают" денежные средства. Об этом сообщает программа Nekā personīga телеканала TV3.

Сотрудники латвийских структур Министерства внутренних дел за небольшое вознаграждение готовы передавать свои персональные данные неизвестным лицам, чтобы те открывали на их имя банковские счета. Вовлечение пограничников и пожарных в такие мошеннические схемы становится все более распространенным, сообщает передача.

Один из пожарных признал свою вину, был приговорен к общественным работам и будет уволен из Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD). Осенью прошлого года представители правоохранительных органов Германии передали в Латвию информацию о том, что гражданин Латвии имеет отношение к подозрительной схеме. На одном из немецких сайтов было опубликовано объявление о продаже недвижимости. От покупателя требовали внести залог в размере 8 000 евро на счет в немецком банке. На самом деле этого объекта недвижимости не существовало, и это вызвало подозрения.

Счет в Solarisbank был открыт на имя 29-летнего латвийского пожарного. Прокурор Пририжской прокуратуры Янис Балодис заявил TV3, что пожарный открыл счет в немецком банке по просьбе неустановленного лица и передал ему свои данные через "Телеграм". Согласно показаниям пожарного, он не предполагал, что счет будет использован для совершения преступления, и думал, что счет будет использован для операций на криптовалютной бирже.

Германские правоохранительные органы установили, что на счет были сделаны переводы на сумму в несколько тысяч евро. Мошенник обещал пожарному 30 евро за открытие счета, но даже этих денег тот не получил. Вся переписка была удалена и восстановлению не подлежит. Пожарный признал вину в незаконных действиях с банковским счетом. Его приговорили к 100 часам общественных работ.

IDB продолжает расследовать и другие случаи, когда пожарные и пограничники за небольшое вознаграждение передавали свои личные данные и помогали незнакомцам отмывать деньги, сообщает Nekā personīga.

Ивар Любейс, заместитель начальника отдела досудебных расследований IDB, рассказал программе, что все счета, расследованные бюро до сих пор, были открыты в банках других стран ЕС. Все сотрудники МВД, участвующие в уголовных процессах, моложе 30 лет.

Тем временем Служба финансовой разведки издала 36 распоряжений о замораживании средств на счетах "денежных мулов" в латвийских банках. Самая крупная сумма составляет 18 000 евро, а самым молодым человеком, использовавшимся в качестве "денежного мула", был несовершеннолетний.

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