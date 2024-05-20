В воскресенье получивший ранение гражданин Латвии был эвакуирован с рыболовного судна вертолетом ВВС, сообщили в Вооруженных силах Литвы.
По данным ВВС Литвы, сообщение о том, что на рыболовном судне под литовским флагом в Балтийском море ранен гражданин Латвии и ему требуется медицинская помощь, поступило 19 мая около 21 час.
Вертолет ВВС Литвы вылетел с 1-го поисково-спасательного поста в Немирсете в 23.13 и передал пострадавшего скорой помощи Вентспилса.
По словам военных, после выполнения задания вертолет вернулся на место дислокации и продолжает дежурство.
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