В воскресенье получивший ранение гражданин Латвии был эвакуирован с рыболовного судна вертолетом ВВС, сообщили в Вооруженных силах Литвы.

По данным ВВС Литвы, сообщение о том, что на рыболовном судне под литовским флагом в Балтийском море ранен гражданин Латвии и ему требуется медицинская помощь, поступило 19 мая около 21 час.

Вертолет ВВС Литвы вылетел с 1-го поисково-спасательного поста в Немирсете в 23.13 и передал пострадавшего скорой помощи Вентспилса.

По словам военных, после выполнения задания вертолет вернулся на место дислокации и продолжает дежурство.

Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram YouTube !