В четверг, 16 мая, около 20:54 часов сотрудники Государственной полиции во время патрулирования на служебном автомобиле, заметили в городе Гулбене водителя VW Golf, который не использовал ремень безопасности.

С целью пресечь нарушение закона, полицейские решили остановить автомобиль, но его водитель нажал педаль газа и попытался бежать от патруля. Как выяснилось позже, он сел за руль автомобиля с уровнем алкоголя в крови 1,27 промилле, и помимо побега, нарушил ряд других правил. В отношении него начаты три административных процесса.

Водитель убегающего автомобиля на дороге Виреши — Дуре — Леясциемс, входя в поворот, потерял контроль над управлением автомобиля, в результате чего произошло столкновение с транспортным средством Госполиции VW Transporter. В результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП) пострадал полицейский, которому была оказана медицинская помощь.

Как показала проверка водителя, мужчина 1964 года рождения сел за руль в состоянии алкогольного опьянения – у него было выявлено 1,27 промилле алкоголя в выдыхаемом воздухе. Водитель также не смог объяснить полицейским причину своего поведения.

В связи с произошедшим в полиции начаты три административных процесса: за совершение ДТП, за неоднократное неповиновение требованиям полицейских остановить транспортное средство, а также за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. В ходе расследования будет решаться вопрос о наложении наказания за другие нарушения правил дорожного движения.

Госполиция призывает всех водителей помнить, что вождение в состоянии алкогольного опьянения, — как и несоблюдение других требований правил дорожного движения, — опасно не только для самого водителя, но и для других участников дорожного движения. Подобные действия могут иметь трагические последствия.

Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram YouTube !