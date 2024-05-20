ДТП, в котором в субботу, 18 мая, в Вентспилсе погибла девушка, произошло по вине молодого водителя, который был пьян, сообщает агентство LETA со ссылкой на полицию.

В субботу незадолго до 6 часов утра Госполиция получила информацию о ДТП в Вентспилсе на улице Бангу. Молодой человек управлял автомобилем BMW в состоянии алкогольного опьянения 1,15 промилле. Он съехал с дороги и врезался в дерево. Женщина-пассажир автомобиля погибла, а водитель и два других пассажира были доставлены в медицинское учреждение.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 262 Уголовного закона — за нарушение правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортных средств, совершенное лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, если оно повлекло тяжкие телесные повреждения потерпевшего или привело к смерти.

Такое преступление наказывается лишением свободы на срок от трех до десяти лет и лишением права управлять транспортным средством на срок от пяти до десяти лет.

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